O projeto Hercules, liderado por Ivone Martins, do Centro de Engenharia Biológica (CEB) da Universidade do Minho, foi distinguido na V edição dos International Zendal Awards, em Espanha, devido ao seu potencial no combate à doença de Alzheimer.

O projeto coordenado pela investigadora Ivone Martins foi premiado com 40 mil euros na categoria "Saúde Humana" na V Edição Internacional dos Prémios Zendal, em Espanha. Em causa está um projeto que utiliza "tecnologia baseada em bacteriófagos (ou fagos - vírus de bactérias), para intervir precocemente na degeneração neuronal associada ao Alzheimer". "O método, que está a ser desenvolvido pelo grupo do CEB, conhecido pela sua segurança e eficácia representa uma nova esperança para o diagnóstico numa fase inicial, além de apresentar um elevado potencial terapêutico", é referido em comunicado. Assim, o que se propõe "é uma alternativa eficaz para identificar esta condição, muito antes de surgirem os primeiros sintomas, e tentar inibir a progressão da doença", o que é particularmente importante numa altura em que a doença de Alzheimer "é a causa mais comum de demência a nível mundial", uma vez que "tem vindo a tornar-se cada vez mais frequente com o envelhecimento da população". "Usados para combater infeções bacterianas há mais de um século, os fagos têm vindo também a servir como veículos para administração de compostos terapêuticos de forma dirigida, dada a sua facilidade de manuseamento e versatilidade de manipulação", pode ainda ler-se na nota. A investigação em causa "propõe a realização de ensaios pré-clínicos de validação em ratinho da capacidade terapêutica dos fagos desenvolvidos", uma vez que esta tecnologia mostrou elevado potencial para "atrasar ou até mesmo inibir o aparecimento" da doença. Os International Zendal Awards, promovidos pelo grupo farmacêutico Zendal, visam "reconhecer a excelência da investigação e inovação em Biotecnologia, premiando os melhores trabalhos nos domínios da saúde humana e animal". Quanto ao CEB, este centro conta com "mais de 306 investigadores, entre os quais 123 doutorados, que realizam uma elevada atividade científica, refletida no número de publicações, perto de 2 mil nos últimos seis anos, em revistas internacionais de renome, bem como no elevado número de patentes obtidas, 63".