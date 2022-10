A Promotoria espanhola retirou hoje todas as acusações de corrupção e fraude contra Neymar no julgamento realizado em Barcelona, por supostas irregularidades em torno da transferência do futebolista brasileiro para o FC Barcelona em 2013.

O procurador anunciou "retirar a acusação contra todos os arguidos e por todos os factos" de que são acusados, após ter pedido inicialmente dois anos de prisão e uma multa de 10 milhões de euros contra o futebolista brasileiro. Além da família Neymar, Sandro Rosell e Josep María Bartomeu, dois antigos presidentes do FC Barcelona, e Odílio Rodrigues Filho, antigo treinador do Santos, estavam a ser julgados, igualmente pelos crimes de corrupção.