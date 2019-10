“O Presidente da República promulgou [..] o diploma que estabelece a desafetação do domínio público militar e hídrico do imóvel denominado ‘Doca da Marinha’, com vista à sua integração no domínio público municipal, e integra o imóvel denominado ‘Doca de Santos’ no domínio público militar”, lê-se numa nota divulgada no ‘site’ da Presidência da República.

O diploma do executivo foi aprovado em Conselho de Ministros em 19 de setembro.

Em fevereiro de 2018, a autarquia, a Administração do Porto de Lisboa (APL) e a Marinha assinaram um protocolo de cooperação para permitir a intervenção que será feita na zona.

Nessa altura, o presidente da câmara, Fernando Medina, considerou que a Doca da Marinha era “a peça que faltava” para a ligação até à parte seguinte que já está recuperada pela APL, ou seja, toda a zona do Terminal de Cruzeiros.

Fernando Medina adiantou que "o muro [da doca] vai desaparecer" e "toda aquela zona vai fica aberta, fronteira ao rio".

Já a Avenida Infante D. Henrique terá um perfil novo, mas mantém a largura e a circulação automóvel.

Ainda segundo o autarca, "vai ser dada sequência à plantação de árvores" e haverá também um "alargamento da circulação pedonal, porque vai entrar na zona que atualmente tem o muro".

"Vai haver uma avenida arborizada, pedonal, com ciclovia, que vai prolongar a ciclovia que já vem pela avenida marginal", acrescentou.