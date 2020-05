A constatação é feita num artigo publicado hoje pela agência Associated Press (AP), que analisa quase todos os Estados latino-americanos, com uma referência ao Brasil, o segundo país do mundo em número de casos do novo coronavírus, só atrás dos Estados Unidos.

Segundo relembra a AP, a polícia brasileira criou, num Estado, uma ‘task force’ para investigar os crimes relacionados com a pandemia a que intitulada “Corona Jato”, alusão ao mais recente grande escândalo de corrupção no Brasil, o “Lava Jato”, que analisou os biliões roubados a partir de grandes empresas estatais.

Terça-feira, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi alvo de uma rusga domiciliária na sequência de uma investigação por causa de gastos de 150 milhões de dólares (cerca de 137 milhões de euros), de que teria recebido uma parte, feitos com a construção de hospitais de campanha durante o crescimento de casos da covid-19.

A rusga surpresa feita à mansão do governador e a 10 outras residências no Rio de Janeiro veio espalhar a confusão entre a classe política local, dado que Witzel é um crítico do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, que o acusa de boicotar as medidas federais de combate ao novo coronavírus.

Num caso que aparenta ter contornos de corrupção política, Witzel negou, por seu lado, qualquer boicote e acusou Bolsonaro de ter ordenado a rusga como uma retaliação.