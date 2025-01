Em declarações à agência Lusa, o comandante Alberto Fernandes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), especificou que na Região de Lisboa e Vale do Tejo foram registadas 105 ocorrências, na Região do Porto 84 e no Centro 65.

“A maioria das ocorrências são quedas de árvores (65), quedas de estruturas (58), limpezas de via (53) e inundações (23)”, adiantou.

O comandante Alberto Fernandes indicou que naquele período não houve vítimas a registar, nem desalojados.

“A ocorrência mais grave foi a registada no domingo às 15h45: um fenómeno de vento no Bairro Luís de Camões em Peniche (Leiria) no qual 21 habitações sofreram danos, mas sem causar vitimas”, disse.

Nas operações registadas entre as 00h00 de domingo e as 07h00 de hoje estiveram empenhados 1.001 operacionais, com o apoio de 367 meios terrestres.

O mau tempo registado no domingo em Portugal continental e no arquipélago da Madeira, com chuva e ventos fortes, deveu-se à passagem de uma depressão, denominada Floriane, que, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ainda terá efeitos hoje.