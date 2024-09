Em declarações à agência Lusa às 10h50, Paulo Santos, oficial de operações na ANEPC, disse que, daquele total, 164 ocorrências foram registadas na Área Metropolitana do Porto.

“São sobretudo quedas de árvores e de estruturas e limpezas de via devido a detritos ou inertes nas estradas por causa do vento e da chuva, que não causaram vítimas nem danos significativos em infraestruturas”, indicou.

De acordo com Paulo Santos, a Proteção Civil registou também 45 ocorrências na região do Cávado, 38 no Ave e 32 em Viseu/Dão Lafões, igualmente relacionadas com queda de árvores e de estruturas e limpezas de via.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Braga, Guarda, Bragança e Coimbra sob aviso amarelo até às 12:00 de hoje por causa da chuva persistente e por vezes forte, em especial nas regiões montanhosas.

Estes nove distritos estão igualmente sob aviso amarelo até às 15:00 de hoje devido à previsão de vento de sudoeste com rajadas até 70 quilómetros por hora (km/h), podendo atingir 90 km/h nas terras altas.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que há uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.

Na sequência da previsão do IPMA, a ANEPC alertou a população para o risco de cheias, derrocadas, deslizamentos e queda de estruturas e árvores, em particular nas zonas atingidas recentemente por incêndios rurais.