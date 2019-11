"A Autoridade Tributária tem sabido guardar bem a informação que tem", afirmou António Mendonça Mendes, à margem da apresentação, hoje, em Lisboa, do estudo "Obrigações fiscais do setor da distribuição" pela Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED).

A criação de um ‘big brother fiscal’ tem preocupado as associações empresariais, nomeadamente a da Serra da Lousã (AESL) que, em junho, veio a público exigir a revogação da norma que vai permitir à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) acesso ao que chama de “políticas confidenciais” das empresas.

O governante, no encerramento do encontro, enalteceu o papel da confiança na relação entre contribuinte e fisco e anunciou a intenção do executivo de "estimular" essa relação com os contribuintes, particulares e empresas.