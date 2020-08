Em declarações à rádio pública RTBF, outros participantes afirmaram que esses especialistas “recebem envelopes das grandes empresas farmacêuticas” e que o vírus foi “criado para esconder um colapso dos mercados”.

Num manifesto publicado antes do início do protesto os organizadores rejeitam que as suas alegações sejam conspiratórias e afirmam acreditar na existência da doença, embora questionem o seu alcance.

“Acreditamos que as medidas tomadas pelo governo são desproporcionais à escala e ameaça da doença. Esta crise é pequena se comparada à gripe espanhola de há um século”, afirmam.

Os organizadores, que criticam especialmente a obrigação de usar máscara e argumentam que a vizinha Holanda não a impôs aos seus cidadãos, incitaram os manifestantes a cumprir o regulamento e a cobrir o nariz e a boca para protestar.

No entanto, as fotos que circularam nas redes sociais mostram grupos de pessoas sem máscara ou com ela cobrindo apenas o queixo, o que atualmente é ilegal na Bélgica, exceto para menores de 12 anos ou para os que fazem intenso esforço físico.