“Não estamos em nenhuma aventura, aventura já tivemos, e grandes, no passado e com impactos muito significativos na Santa Casa”, disse Edmundo Martinho, na comissão parlamentar de Trabalho, acrescentando que o investimento no banco Montepio se fará depois de “muito estudo” e “prudência” e na “defesa de uma instituição bancária” do setor da economia social.

Segundo o provedor, em causa está a possibilidade de a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa ficar com 1% do capital do banco Montepio em troca no máximo de 18 milhões de euros.

Além disso, afirmou, a “Caixa Económica Montepio Geral não é um banco qualquer”, uma vez que é propriedade de 600 mil pessoas (os associados da Associação Mutualista Montepio Geral, único acionista da CEMG), e considerou importante o investimento do ponto de vista financeiro mas também estratégico uma vez que contribui para consolidar o setor da economia social.

O provedor referiu ainda que no passado houve investimentos muito maiores da SCML, caso da compra de ações do banco BCP, dos CTT - Correios de Portugal e da REN, que não causaram debate e que tiveram mesmo o apoio da tutela, que então era representada por pessoas que hoje estão contra este negócio com o Montepio.