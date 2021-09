O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social informou hoje em comunicado que este concurso, integrado na Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais, passou assim a totalizar 35 milhões de euros.

“O reforço da dotação ocorre pouco mais de uma semana após a abertura das candidaturas, e na sequência da elevada procura manifestada pelas instituições”, indica o mesmo comunicado.

As candidaturas continuam abertas até 30 de outubro e podem candidatar-se as Instituições Particulares de Solidariedade Social e entidades equiparadas com acordos de cooperação celebrados com o Instituto da Segurança Social para o desenvolvimento da resposta Serviço de Apoio Domiciliário.

“Com este aviso pretende-se apoiar a aquisição de veículos 100% elétricos, com um apoio até 25 mil euros por viatura, para desta forma apoiar as instituições do setor social e solidário na transição climática e ambiental, através da progressiva aquisição de uma frota automóvel mais verde”, acrescenta.

O PRR dedica 417 milhões de euros para a Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais.