Em requerimento enviado ao parlamento dos Açores, o Lubélio Mendonça quer “saber o que está, neste momento, a travar este processo” das obras de ampliação da aerogare e do quartel de bombeiros do Corvo.

Citado em nota de imprensa, o socialista pretende que o Governo Regional entregue na Assembleia Legislativa Regional uma “cópia de todos os procedimentos já efetuados no âmbito da execução deste projeto, a identificação dos procedimentos que faltam concretizar para o lançamento desta empreitada, bem como a sua calendarização”.

O deputado solicitou ainda uma listagem de “todos os valores que já foram transferidos para a SATA, Gestão de Aérodromos SA, no âmbito do procedimento acima descrito, com datas dessas transferências”.

Lubélio Mendonça recordou que os planos de investimento dos governos PSD/CDS-PP/PPM continham “a transferência de verbas para a SATA Gestão de Aeródromos SA para melhoria da sua operacionalidade e segurança do quartel dos bombeiros da ilha do Corvo e para a ampliação da aerogare”, sem que “nada de relevante tenha acontecido neste processo”.

O deputado disse que, "em maio deste ano, no parlamento regional, a secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, referiu que a obra da aerogare do Corvo ficou várias vezes deserta e que o Governo iria proceder à revisão do projeto”.

Segundo o socialista, a governante terá também “afirmado que o Governo Regional estaria a tentar encontrar soluções mais económicas e que estava, neste momento, em revisão de projeto, para poder lançar novo concurso”.

“Este processo tem-se arrastado, no Corvo não vemos nada a acontecer e os corvinos merecem saber quando terão uma aerogare mais moderna e funcional, assim como uma melhor infraestrutura de apoio aos nossos bombeiros”, afirmou Lubélio Mendonça.