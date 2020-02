“Esta situação, a confirmar-se, configura violação de várias disposições do Código do Trabalho, merecendo esclarecimentos que conduzam ao seu cabal esclarecimento”, sustentou a bancada socialista.

Os deputados pretendem saber se a Autoridade para as Condições do Trabalho recebeu alguma denúncia relacionada com esta situação e, caso tenha recebido, se confirmou a sua veracidade.

O PS questiona ainda se, verificada a veracidade da situação, quais as punições em que a empresa, do Grupo Jerónimo Martins, incorre e de que forma será possível evitar situações destas no futuro.

O CESP já fez saber que se solidariza com a situação desta trabalhadora, condenando “o abuso do gerente de loja”, comportamento que tem, segundo os sindicalistas, “a anuência da empresa”.