Esta posição foi transmitida por Duarte Cordeiro, diretor de campanha e líder da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL do PS, na primeira reação dos socialistas às projeções divulgadas pelas televisões sobre os resultados das eleições legislativas.

“A confirmarem-se os resultados, será uma vitória da humildade, da confiança e pela estabilidade [política no país]. Mas vamos esperar pelos resultados” definitivos, declarou o presidente da FAUL do PS e secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

Perante os jornalistas, o dirigente socialista começou por agradecer “a todos os que confiaram e votaram no PS, todos aqueles que acompanharam” o seu partido ao longo da campanha eleitoral.

“Quero transmitir neste momento um sinal de enorme confiança e otimismo. Foi uma campanha em crescendo, nós sentimos e ouvimos os portugueses durante a campanha. E acreditamos que essa força se sentirá no resultado que iremos ter esta noite”, sustentou.

De acordo com Duarte Cordeiro, as projeções dos resultados reveladas pelas televisões, caso se confirmem, indiciam “uma vitória do PS”.

“E é a mais importante de todas porque revela aquilo que foi o voto dos portugueses. Nós, como sempre dissemos, estamos aqui para cumprir aquilo que é a vontade dos portugueses”, completou.

Interrogado se o PS vai manter uma linha de diálogo com os parceiros de esquerda na próxima legislatura, Duarte Cordeiro não aprofundou a resposta.

“Não vamos dizer nada hoje que não dissemos durante a campanha. E, portanto, a nossa posição é clara, nós somos coerentes, sempre fomos durante toda a campanha eleitoral, vamos manter a nossa coerência. Para já, a única coisa que quero dizer é que temos sinais para poder estar otimistas e confiantes”, acrescentou.