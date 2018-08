O deputado socialista João Torres sublinhou hoje o recente aumento da participação estatal no Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), embora ainda em posição minoritária face à operadora de telecomunicações Altice.

"A única coisa que temos a partilhar é a de que o grupo parlamentar do PS regista a subida da posição acionista do Estado na empresa SIRESP. Esse é o ponto que merece ser sublinhado sem prejuízo de considerações futuras que possamos vir a fazer sobre esta matéria", disse João Torres, em declarações aos jornalistas, no parlamento, em Lisboa.

Na quarta-feira, a Altice Portugal anunciou que exerceu o direito de preferência na compra das participações da Esegur e Datacomp no SIRESP.

No total, as "duas empresas detinham 21,55% do capital social da sociedade. Com o exercício do direito de preferência, a Altice Portugal aumenta a sua participação, passando a deter 52,1% do capital social da SIRESP SA, reforçando a sua posição acionista na mesma".

João Torres saudou o "incremento" e "reforço" da participação estatal, "num quadro de legalidade", sem excluir "eventuais futuras alterações da estrutura acionista", apesar das críticas já feitas por outros partidos por o Governo não ter conseguido ainda cumprir o objetivo de deter a maioria do capital.

O Estado português vai assumir a posição de acionista da Galilei, passando a deter 33% do capital social do SIRESP, de acordo com um comunicado conjunto dos Ministérios das Finanças e da Administração Interna.