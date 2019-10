“O grupo parlamentar do PSD informa que já está a proceder a essa validação junto dos deputados sociais-democratas subscritores do pedido” de fiscalização da lei que restaura a Casa do Douro, no Peso da Régua (Vila Real), refere um comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo o documento, o Tribunal Constitucional "solicitou uma regularização formal do referido pedido de fiscalização através do envio das assinaturas manuscritas ou de assinaturas digitais certificadas de cada um dos subscritores".

A direção da bancada acrescenta que está previsto o envio do documento, "com a devida formatação regularizada, dentro do prazo estabelecido", ao Tribunal Constitucional.

Na nota enviada, os sociais-democratas manifestam indignação pela "interferência do PS nos assuntos internos do PSD" e por uma “clara tentativa de judicialização de um procedimento parlamentar” pelo Partido Socialista, "que no mesmo dia recusou realizar” uma reunião da Comissão Permanente sobre o caso de Tancos, com a “justificação de que se estaria a politizar um processo judicial”.

A situação foi noticiada há dois dias pela TSF, que citou o caso concreto da deputada Andreia Neto, que declarou nunca ter dado consentimento para que a sua assinatura constasse do pedido de fiscalização sucessiva sobre a nacionalização da Casa do Douro, apresentado pelo PSD em conjunto com o CDS-PP, por iniciativa dos centristas.