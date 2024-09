O anúncio foi feito pelo porta-voz da conferência de líderes, o deputado do PSD Jorge Paulo Oliveira, segundo o qual os partidos à esquerda e a IL foram favoráveis a este agendamento pedido por PS e BE, enquanto PSD, CDS-PP e Chega se manifestaram contra.

PS e BE propuseram na conferência de líderes a realização de um debate sobre o ‘dossier’ TAP, com os bloquistas a requererem a presença do ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz.

A Comissão Permanente da Assembleia da República de hoje vai ser dedicada a declarações políticas dos partidos, que também não chegaram a acordo sobre a realização de debate sobre saúde proposto pelo PCP.

A Comissão Permanente, órgão que funciona nos períodos das férias parlamentares e com um número reduzido de deputados, vai reunir-se às 15:00.