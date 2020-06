"Os sociais-democratas consideram a decisão inaceitável, lamentando que os vereadores do PSD tenham sido colocados à margem do processo e que tenha sido sonegada toda e qualquer informação sobre o mesmo", lê-se em nota de imprensa enviada pelo PSD.

O comunicado refere que a comissão política do partido na Lagoa e os eleitos do PSD na Câmara e Assembleia Municipal mostraram a sua "indignação" relativamente à notícia que dá conta de um acordo "praticamente fechado" entre a autarquia e a SAD do Santa Clara "para a cedência de um espaço na zona do Tecnoparque".

O PSD salienta que a decisão deveria ter passado pela Assembleia Municipal e frisa que a construção de uma academia de futebol não se enquadra no planeamento urbano da zona.

"Está em causa ocupar aparentemente uma área tão significativa como são dois relvados para a prática de futebol, num espaço limitado em termos de superfície, sem qualquer enquadramento em matéria de planeamento urbano", realça o partido.

Os sociais-democratas defendem que a "vocação" do Tecnoparque (zona em que está instalado o parque de ciência e tecnologia Nonagon e o centro de ciência viva Expolab) "não se coaduna" com a construção de uma academia de futebol.

"O local adequado não é seguramente o que está a ser negociado, havendo inúmeras alternativas que poderão servir aquele objetivo [construção da academia de futebol] sem comprometer um espaço com uma vocação tão distinta", assinalam.

A comissão política concelhia e os eleitos do PSD na Lagoa dizem ser de "mútuo interesse" a construção das novas instalações do Santa Clara no concelho, mas não naquele local.

"Esperamos que a Câmara da Lagoa esclareça, urgentemente, os vereadores do PSD e os lagoenses sobre este assunto, e que procure outras alternativas de localização para acomodar o projeto em causa, garantindo que a sua concretização nunca será no Tecnoparque", apontam.

O Açoriano Oriental noticiou na passada terça-feira que o Santa Clara tem um acordo "quase fechado" com a Câmara da Lagoa para construir uma academia do futebol nos terrenos do Tecnoparque.

O Santa Clara joga no estádio de São Miguel e treina em dois campos distintos (Lajedo e Laranjeiras), todos propriedade do Governo dos Açores.