As estruturas regionais do PSD e do CDS-PP na Madeira definiram hoje um acordo pós-eleitoral que assegura a maioria parlamentar na região e inclui a integração do líder dos democratas-cristãos do arquipélago no executivo.

O anúncio foi feito no Funchal pelos líderes das duas estruturas, Miguel Albuquerque (PSD) e José Manuel Rodrigues (CDS), num hotel da cidade do Funchal. “O presidente do CDS irá integrar o Governo [Regional]”, afirmou Miguel Albuquerque, presidente do executivo desde 2015 e vencedor das eleições legislativas regionais de domingo, sublinhando que a solução terá ainda de ser apresentada ao representante da República na Madeira. O líder do PSD/Madeira escusou-se a adiantar qual o cargo que José Manuel Rodrigues terá no futuro executivo, lembrando que existe “um conjunto de diligências institucionais a cumprir”. “O governo ainda não foi apresentado, nem pode ser apresentado porque temos um conjunto de diligências institucionais a cumprir. Em primeiro lugar, os partidos vão ser ouvidos na próxima sexta-feira pelo senhor representante da República e, na sequência dessa auscultação dos partidos, depois o senhor representante irá determinar a constituição do governo”, enumerou. A partir daí, “dentro do prazo que está estipulado”, Albuquerque terá “a função de apresentar o governo”, num processo em que é importante “fixar etapas”. “O que nós fizemos foi aquilo que tem de ser feito: em primeiro lugar, a prioridade era estabelecermos um acordo de entendimento parlamentar e governativo que nos permitisse constituir um governo com segurança e, segundo, plasmado num conjunto de princípios que tem consagrados e que obrigam os dois partidos”, disse. De acordo com os resultados finais, hoje afixados no Palácio de São Lourenço, no Funchal, o PSD venceu as eleições legislativas de domingo na Madeira, sem maioria absoluta, obtendo 62.059 votos e a eleição de 23 deputados. O partido ficou a um eleito da maioria absoluta. O JPP obteve 30.091 votos (11 mandatos), o PS 22.351 (oito mandatos), o Chega 7.821 (três mandatos), o CDS 4.289 (um mandato) e IL 3.097 (um mandato).