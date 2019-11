O vice-presidente da bancada do PSD manifestou ainda disponibilidade para, depois de falar com as associações e sindicatos, “avaliar detalhadamente” a possibilidade de avançar com iniciativas legislativas para “sensibilizar o Governo a agir”.

“Não faz sentido que, relativamente aos magistrados, o Governo tenha acolhido todas as suas pretensões remuneratórias e, relativamente às polícias, nada tenha dito e nada tenha previsto”, criticou.

Questionado se teme que a manifestação de hoje possa acabar em violência, como aconteceu com outra semelhante durante o executivo PSD/CDS-PP em 2014, Carlos Peixoto respondeu negativamente.

“Creio que esta manifestação vai ser cordata, pacífica, respeitadora. As forças de segurança sabem que podem contar com as forças políticas representadas no parlamento”, afirmou, dizendo que nenhum setor ganha com “manifestações agressivas ou violentas”.

Em Zagreb, onde está a acompanhar o congresso do Partido Popular Europeu, também o líder do PSD apelou a uma manifestação pacífica, em declarações captadas pela TSF.

"Compreendo uma manifestação de desagrado. Agora, o que eu não compreenderei de certeza absoluta é se nesta manifestação voltarem a aparecer casos, como já tivemos no passado, seja naquela cena de tentar subir a escadaria da Assembleia, seja há muitos mais anos naquele famoso confronto de secos e molhados”, afirmou.

“Aquilo que eu digo é muito simples: percebo perfeitamente as razões da manifestação, aceito a manifestação, mas pacífica e que jamais se volte a dar uma imagem de polícias contra polícias", afirmou Rio, apelando a que a manifestação decorra da forma “mais ordeira possível” sob pena de quem protesta perder “completamente a razão".

Elementos da PSP e da GNR manifestam-se hoje em Lisboa para pressionarem o novo Governo a cumprir as reivindicações da classe e as promessas do anterior executivo, num protesto que se iniciou no Marquês do Pombal e culminará numa concentração junto à Assembleia da República.