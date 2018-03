Já no final da sua intervenção no debate quinzenal, o líder parlamentar do PSD disse querer voltar ao tema do Montepio – que dominou a sua discussão com António Costa há quinze dias -, mas desta vez para se referir ao caso da Associação Mutualista e à operação de créditos fiscais de que foi alvo.

“Veio a público que era uma IPSS e agora quer deixar de ser, veio a público que não pagava impostos e aguara quer pagar, veio a público que tinha capitais próprios negativos e que, de um momento para o outro, ficou com capitais próprios positivos. o que isto parece é um milagre da multiplicação de pães”, afirmou Negrão, desafiando o primeiro-ministro a dar explicações.

O líder parlamentar salientou que “este filme não é novo” e já foi visto em “vários bancos privados”.

“Contas marteladas são buracos financeiros no futuro, explique bem senhor primeiro-ministro esta situação: é muito mais grave do que a que aconteceu com outros bancos, porque se acontecer e for para a frente a cumplicidade não é dos privados, é do Estado”, acusou.