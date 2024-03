Segundo os resultados provisórios das eleições que decorreram hoje, o presidente do governo regional da Madeira, que está demissionário na sequência de uma investigação judicial, venceu por 2.246 votos contra 1.854, num universo de 4.388 votantes inscritos, indicou o secretariado do partido.

Manuel António Correia, antigo secretário regional do Ambiente, ficou-se pelos 45%.Os resultados oficiais serão apresentados ainda esta noite.

No discurso de vitória, Albuquerque começou por apelar que "é necessário unirmos nos nossos objetivos. Temos de assegurar o PSD na governação da Madeira".

“Acho que esta eleição [interna] foi muito importante, porque mobilizou as pessoas. As pessoas foram livres de optar sobre a orientação e o líder que queriam para o partido. Isso veio incutir no PSD/Madeira uma dinâmica nova e veio sobretudo legitimar a minha liderança”, afirmou.

“Não pode haver no partido reservas mentais, jogadas subterrâneas. Há que pôr tudo em pratos limpos e não há nada como a democracia interna para que isso aconteça”, declarou. “O PSD vai, como sempre, para todas as eleições para ganhar”, assegurou

Esta foi a segunda vez que Miguel Albuquerque venceu Manuel António Correia numa disputa interna pela presidência do partido, tendo o primeiro confronto ocorrido em 2014, para escolher o sucessor do histórico líder Alberto João Jardim.

Na altura, Albuquerque derrotou Manuel António Correia, então secretário regional do Ambiente e Recursos Naturais, numa segunda volta, obtendo cerca de 63% dos votos, e manteve-se na liderança do partido até ao presente, recandidatando-se sempre sem oponente nas eleições internas.

O ato eleitoral aconteceu hoje na sequência da crise política provocada pela demissão de Miguel Albuquerque do cargo de presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP), em janeiro, após ser constituído arguido numa investigação judicial sobre suspeitas de corrupção no arquipélago.

