“A força política que deve e vai ser identificada como a oposição e alternativa é o PSD”, porque foi essa a missão que “o povo confiou” nas últimas eleições legislativas, e isso “é mesmo muito necessário, é necessário à própria vitalidade da democracia”, justificou.

As eleições diretas para a liderança do PSD são disputadas no sábado entre o antigo líder parlamentar Luís Montenegro, o vice-presidente da Câmara de Cascais, Miguel Pinto Luz, e o atual presidente do partido, Rui Rio.

Sobre o PS e o seu líder, António Costa, Montenegro acusou-os de andarem “com tiques de se transformarem nos donos disto tudo”.

“É que, quando um ministro das Finanças acha normal, acha que não já conflito de interesses em poder sair do gabinete de ministro das Finanças para o gabinete de governador do Banco de Portugal, se acha isto normal então o conceito de conflito de interesses e de uso e abuso de poder é diferente daquele que nós temos no PSD e o PSD não pode compactuar com isto”, criticou.

Considerando que é “perder tempo” andar a discutir se o partido “é mais de direita, mais de esquerda ou mais de centro”, Luís Montenegro assinalou que o PSD é representante “do interesse das populações, do interesse das pessoas, do interesse da comunidade”.

No comício estiveram presentes o ex-presidente da distrital de Lisboa do PSD Pedro Pinto, o antigo vice-presidente da Assembleia da República José Matos Correia, que discursaram antes do candidato, a histórica militante Conceição Monteiro, o antigo líder da bancada parlamentar Hugo Soares, a presidente da Juventude Social Democrata e mandatária, Margarida Balseiro Lopes, a ex-ministra da Justiça Paula Teixeira da Cruz e o antigo deputado António Leitão Amaro.