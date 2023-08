O PSD requereu hoje a audição urgente do secretário de Estado da Juventude e do Desporto e da provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa sobre os cortes no apoio ao desporto, questionando se influenciarão a participação olímpica.

FACHADA DO EDIFICIO SEDE DA SANTA CASA DA MISERICORDIA DE LISBOA FOTO MANUEL MOURA/LUSA Lusa