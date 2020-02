José Silvano falava aos jornalistas no final da tarde do segundo dos três dias do 38º Congresso Nacional do PSD, em Viana do Castelo, depois de Rui Rio ter anunciado os membros da sua Comissão Política e os seus principais elementos para órgãos do partido como o Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição Nacional e Mesa do Congresso.

"São listas de continuidade com alguma renovação, como tinha dito o presidente [Rui Rio]. Não enganou ninguém, disse isso com toda a clareza", frisou o secretário-geral social-democrata.

Em relação ao plano estratégico subjacente às listas apresentadas por Rui Rio, José Silvano defendeu a tese de que, "sendo o presidente do partido o mesmo, é normal que o princípio geral da estratégia de Portugal ao centro e da social-democracia seja igualmente o mesmo".

"Ele não escondeu isso a ninguém, nem na campanha interna, nem agora. Mas a estratégia tem de ser apropriada aos desafios dos próximos dois anos em que teremos eleições autárquicas. É o único desafio que ele [Rui Rio] tem nos próximos dois anos", salientou.

Ainda no que se refere às eleições autárquicas de 2021, o secretário-geral do PSD adiantou que haverá uma equipa de "coordenação da estratégia autárquica" - um elenco que "será definido e nomeado numa das próximas reuniões" da Comissão Política Nacional do partido.