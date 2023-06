“Tivemos um secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro que disse que o ministro João Galamba é mentiroso e mentiu ao país e à comissão parlamentar de inquérito. O que o PSD diz hoje é que o primeiro-ministro deve, até final do dia, exonerar o ministro João Galamba, caso contrário é também ele um primeiro-ministro de brincadeira”, afirmou Hugo Soares, em declarações aos jornalistas à porta do Grupo Parlamentar do PSD, na Assembleia da República.

Questionado se o PSD admite avançar com uma comissão de inquérito sobre a atuação dos serviços de informações, caso essa demissão não se verifique, o secretário-geral do PSD remeteu essa questão para outro dia.

“O resto a seu tempo”, afirmou, sem responder a mais perguntas.