Em comunicado, o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa revelou que na quarta-feira, no âmbito de um processo de inquérito a correr os seus termos no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa desde janeiro do ano passado, “conseguiu identificar e deter os principais suspeitos de uma rede de tráfico de estupefacientes”.

De acordo com a nota, a rede “entregava o produto estupefaciente diretamente ao consumidor”, que fazia a encomenda através de mensagem. A droga era entregue na morada indicada pelo consumidor.

Na quarta-feira, as autoridades detiveram, em flagrante delito, dois dos principais suspeitos, com 36 e 57 anos, quando estes se preparavam para “iniciar o serviço munidos de produto estupefaciente”.

Posteriormente, as autoridades realizaram buscas domiciliárias na zona de Lisboa, Almada e Costa da Caparica, que resultaram na detenção de mais dois suspeitos, um homem e uma mulher, de 25 e 51 anos.

Segundo a PSP, estes dois elementos tinham “como grande função facilitar e coadjuvar no normal funcionamento desta distribuição de droga”.

Os detidos já foram presentes a tribunal, que decretou prisão preventiva para dois dos suspeitos, de 36 e 56 anos, apresentações bissemanais ao suspeito de 25 anos e termo de identidade e residência à mulher de 51 anos.

No decurso da operação, e de acordo com as autoridades, foram apreendidas mais de mil doses de haxixe, 120 doses de ecstasy, 18 mil euros proveniente do negócio ilícito, quatro viaturas, duas de alta cilindrada, cinco telemóveis, um bastão extensível, duas balanças e vários produtos de corte e embalamento.