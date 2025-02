Em comunicado, o Cometlis explica que o incidente ocorreu na madrugada deste sábado na Avenida 24 de Julho, quando um homem, de 27 anos, que é suspeito do crime de homicídio na forma tentada, desobedeceu a uma ordem de paragem numa fiscalização rodoviária

“Os polícias, do efetivo da Divisão de Trânsito, encontravam-se de serviço devidamente enquadrados numa operação de fiscalização rodoviária na Avenida 24 de Julho, quando o condutor de um veículo Citroen C3 desobedeceu à ordem de paragem, legal e legítima, efetuada por agente de autoridade, tendo dirigido o veículo na direção dos polícias com a clara intenção de os abalroar e de se eximir à fiscalização”, descreve a nota.

Após esta situação, o suspeito foi alvo de uma perseguição por parte das autoridades, tendo durante o trajeto efetuado uma “condução perigosa”, com “manobras e comportamentos que colocaram em causa os demais utentes da via, designadamente velocidade excessiva, condução em contramão e desrespeito da sinalização semafórica”.

“A determinada altura, um dos motociclistas conseguiu ultrapassar a viatura em fuga, e imobilizou o motociclo na intersecção da Avenida na Índia com a Rua de Cascais, tendo o detido desrespeitado a sinalização semafórica vermelha e dirigido a viatura na direção do polícia, embatendo no seu motociclo e projetando-o ao solo”, é referido.

A PSP indica que deste acidente resultaram ferimentos de gravidade considerável no polícia, nomeadamente a fratura de diversas costelas e de uma vértebra, assim como lesões nos membros inferiores, ao nível dos joelhos (lesões rotulares).

Mesmo após este embate o suspeito prosseguiu a fuga, tendo até à sua detenção agredido outros agentes da PSP, já quando tentava fugir a pé.

Após ser submetido ao teste de alcoolemia, o homem, de nacionalidade estrangeira e já detido anteriormente por uma situação similar, acusou 1,32 gramas por litro de sangue.

“O detido afirmou perentoriamente que não iria comparecer no tribunal e que iria fugir para o seu país de origem, tendo sido presente a 1.º interrogatório judicial de arguido detido, na sequência do qual lhe foi aplicada a medida de coação de apresentações diárias na área de Leiria e proibição de entrar na área metropolitana de Lisboa”, informa ainda a PSP.