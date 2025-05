O músico Chris Brown foi preso na manhã desta quinta-feira num hotel cinco estrelas após um ataque com garrafa numa discoteca de Londres. Agentes da Polícia Metropolitana prenderam o músico americano de 36 anos pouco depois das 2h00 no hotel The Lowry, em Manchester.

"Um homem de 36 anos foi preso num hotel em Manchester pouco depois das 2h00 da quinta-feira, 15 de maio, sob suspeita de lesão corporal grave. Ele foi detido e permanece preso. A prisão está relacionada a um incidente num local na Praça Hanover em 19 de fevereiro de 2023", disse a polícia local, em comunicado. O produtor musical Abe Diaw alega que Chris Brown o atacou, sem que o tivesse provocado, durante uma festa na discoteca Tape. Diaw alega que o cantor o atingiu com uma garrafa na cabeça e também desferiu socos e pontapés quando este já estava no chão.