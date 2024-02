Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Comtelis) referiu que o jovem, com idade compreendida entre os 20 e os 25 anos, foi morto na via pública, em Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, com golpes de uma arma branca.

O alerta foi dado pelas 16:20 e a vítima foi assistida pelas equipas de socorro, mas o óbito foi declarado no local.

Três suspeitos foram detidos esta terça-feira pela PSP, acrescentou a mesma fonte, sem detalhar o que esteve na origem do incidente.