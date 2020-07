Já no bairro de Francos, no concelho do Porto, a PSP deteve um homem de 32 anos, residente em Matosinhos, que tinha na sua posse cocaína e heroína suficientes para 94 e 12 doses, respetivamente.

Para além da droga, foram-lhe apreendidos 282 euros em dinheiro.

Na área da Baixa do Porto, a PSP deteve outra pessoa por tráfico de droga, sendo que esta tinha 52 doses de heroína e quatro de cocaína.

Na operação em que foi feita esta detenção, a PSP registou ainda uma infração no âmbito da fiscalização de estabelecimentos de restauração e bebidas, bem como 16 autos de contraordenação “por consumo de bebidas alcoólicas na via pública”.