De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP), esta operação teve "principal incidência na luta contra a imigração ilegal por via ferroviária, criminalidade transfronteiriça, a par [com a] posse e transporte de substâncias e matérias ilícitas".

"No período mencionado a PSP, dinamizou um policiamento especial, estando presente na intersecção das Linhas das Estações Ferroviárias do Cais do Sodré, Oriente e Sete Rios, tendo sido fiscalizados 41 comboios e efetuada abordagem a 173 passageiros", é referido.

No decorrer da operação, foram detidos cinco indivíduos, "entre 20 e 23 anos, por posse de produto estupefaciente num total de 86.44 doses individuais de Haxixe, 49.2 doses individuais de Ectasy e 7.58 doses individuais de Liamba", bem como outras três pessoas "com 20, 22 e 50 anos por posse de arma branca".

A PSP deu ainda conta de ter emitido "três mandados de detenção, para cumprimento de prisão efetiva" e "seis autos de contraordenação, por falta de título de transporte válido".