Numa declaração em catalão, a partir do sul de França, uma vez que tem pendente sobre si um mandado de captura em Espanha, o ex-presidente autonómico afirmou que se a Esquerda Republicana da Catalunha (ERC) "estiver disposta a entrar nesta reflexão sobre os efeitos da desunião e da falta de estratégia comum" dos independentistas, o seu partido também o estará.

Puigdemont declarou-se em "condições de construir um governo sólido" e disse que irá dedicar "as próximas horas e dias" a esta tarefa.

o JxCat (centro-direita) alcançou 35 deputados no 'Parlament' catalão, mais três que em 2021, com 21,64%, quando estavam escrutinados quase 99% dos votos.

O líder do JxCAt criticou a possibilidade de um chamado "governo tripartido" das esquerdas - entre os Socialistas, que venceram as eleições catalãs, a ERC, que estava até agora no Governo, e o Comuns Somar-, que teriam "uma maioria tão justa".

"Continua a ser uma má opção para o governo da Catalunha", considerou.