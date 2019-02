“No centro de nossas conversações estará a consolidação do Irão na Síria. Estamos a agir contra ela, estamos a atacar as suas bases e continuaremos a agir contra eles. Falarei com o Presidente (Putin) sobre isso”, disse Netanyahu num vídeo divulgado pelo seu gabinete.

O chefe do governo israelita prometeu que o seu país “continuará a agir até que a Síria fique limpa de iranianos”, porque, acusou, “o Irão ameaça destruir Israel”, e Israel não permitirá que os iranianos “tenham uma base” próxima da sua fronteira com o país vizinho.

Inicialmente prevista para quinta-feira passada na capital russa, a reunião entre os dois líderes foi adiada por “acordo de ambas as partes”.

Em declarações à imprensa russa, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia e representante especial de Vladimir Putin para o Médio Oriente e África, Mikhail Bogdanov, explicou que Netanyahu tinha adiado a reunião devido a “assuntos relacionados com as eleições” gerais que se realizam em 09 de abril, em Israel.