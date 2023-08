Os comentários do chefe de estado russo foram feitos numa reunião transmitida em direto na televisão russa, segundo o New York Times.

De acordo com o jornal americano, Putin terá falado de Prigozhin no passado, e afirmou que “era uma pessoa com um destino complicado”.

Disse ainda que o líder do Grupo Wagner "cometeu alguns erros graves na vida, mas também alcançou os resultados necessários”.

Referindo-se às vítimas mortais no acidente de avião, sublinhou que: “são pessoas que deram um contributo substancial para os nossos esforços conjuntos de luta contra o regime neonazi na Ucrânia”. “Nós vamos lembrar-nos disso, sabemos disso e não esqueceremos”, afirmou.

De acordo com o canal britânico Sky News, Putin descreveu também Prigozhin como um empresário talentoso que conhece desde a década de 1990. E disse que a Rússia analisará o que os investigadores dizem sobre o acidente, mas a perícia sobre o incidente levará algum tempo.