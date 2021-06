O comentário foi feito na sexta-feira, a alguns dias da primeira cimeira entre os dois chefes de Estado, durante uma entrevista à cadeia norte-americana NBC News.

O Presidente russo considerou que as relações com Estados Unidos se "deterioraram ao mais alto nível nos últimos anos", mas disse esperar poder trabalhar com Joe Biden.

"Tenho uma grande esperança, sim, que haja certamente vantagens, certamente inconvenientes, mas que não haja mais manobras impulsivas da parte do Presidente americano em exercício", afirmou, segundo uma tradução fornecida pela NBC News.

De acordo com Putin, Donald Trump é um homem "talentoso" e "original".

"Mesmo agora, creio que o ex-Presidente Trump é um indivíduo extraordinário, senão não se teria tornado Presidente", disse. "E não veio do ‘stablishment’ americano", acrescentou.

Quando a Joe Biden, "é radicalmente diferente de Trump, porque o Presidente Biden é um homem de carreira. Passou praticamente toda a vida adulta na política".

Joe Biden deverá apresentar várias recriminações americanas a Vladimir Putin, incluindo as suspeitas de ingerência nas eleições norte-americanas e de ciberataques, durante a cimeira de 16 de junho em Genebra, no final da sua primeira viagem internacional.

Vladimir Putin reconheceu abertamente que apoiou Donald Trump em 2016.

O milionário republicano expressou em várias ocasiões a sua admiração pelo dirigente russo.