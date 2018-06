Quase 166.700 idosos receberam o Complemento Solidário no mês de maio, na maioria mulheres que vivem nos distritos de Lisboa e do Porto.

De acordo com os dados estatísticos do Instituto de Segurança Social, o mês de maio terminou com 166.658 pessoas a receberem o Complemento Solidário para Idosos (CSI), mais 908 do que em abril, o que representa um aumento de 0,54%.

Já comparando com o período homólogo do ano passado, o aumento é ligeiramente maior, com mais 1.061 pessoas a receberem esta prestação social, uma subida de 0,64%.

Entre o total de beneficiários, 116.993 são mulheres, contra 49.665 homens, sobretudo concentradas nos distritos do Porto (20.077) e Lisboa (17.535).

Já no universo das pensões, no mês de maio mais de dois milhões (2.033.709) de idosos receberam pensão de velhice, 712.637 pensão de sobrevivência e 175.384 pensão de invalidez.

Concretamente, a pensão de invalidez sentiu uma redução bastante acentuada (25,4%) em relação a maio de 2017, devido ao facto de as pensões sociais de invalidez estarem a ser convertidas em prestações sociais para a inclusão.