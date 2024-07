Segundo um comunicado conjunto hoje divulgado, os ‘vouchers’ para ‘startups’ – Novos Produtos Verdes e Digitais “já foram pagos a mais de 88% dos beneficiários, sendo que 44% já receberam também a segunda tranche”.

Este aviso contou com 1.502 candidaturas, tendo sido aprovadas 739, com um volume de incentivo aprovado de 21,8 milhões de euros.

Os primeiros adiantamentos relativos ao primeiro aviso dos vales para incubadoras e aceleradoras “já foram pagos a mais de 82% dos beneficiários”.

Este aprovou 64 candidaturas, correspondentes a um volume de incentivo de cerca de 9,1 milhões de euros.

No documento, IAPMEI e Startup Portugal apontam ainda que as decisões sobre os segundos avisos, de 2023, “já estão a ser comunicadas”.

“As equipas do IAPMEI e da Startup Portugal estão focadas na resolução das dificuldades técnicas que têm surgido, para que os projetos possam avançar com a maior celeridade possível”, referem as duas entidades.

Estes ‘vouchers’ e vales são projetos cofinanciados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).