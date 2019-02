Anualmente, milhares de homens juntam-se no mês de fevereiro no templo de Kannon-in, na cidade de Inazawa, no Japão, para lutar por dois paus sagrados, conhecidos por 'shingi', tendo em vista um ano de fortuna e sorte. E tudo regado a saqué.

De acordo com a BBC, é estimado que aproximadamente 10.000 homens tenham participado numa festividade realizada no passado sábado, no Santuário Owari Okunitama Jinja, na cidade de Inazawa, no Japão.

A celebração é conhecida por 'Hadaka Matsuri' (que se traduz literalmente para Festival Despido), uma vez que os participantes trazem no corpo apenas um traje tradicional (conhecido por ‘fundoshi’, que se vê com mais frequência nos lutadores de sumo) e uma fita colorida na cabeça.

O objetivo da festa é apanhar dois paus sagrados, conhecidos por 'shingis', já que aqueles que os encontrarem são considerados os homens mais sortudos do ano.

Este ano, celebrou-se a 510ª. edição deste festival que precede ao período histórico japonês de Muoramchi (1338-1573).

Durante a primeira parte do desfile, os participantes são purificados pela água gelada atirada pela multidão que se encontra a assistir enquanto os homens criam camaradagem entre si com a partilha de saqué (bebida alcoólica de origem japonesa obtida pela fermentação do arroz).

Até que chega o momento em que um sacerdote do templo aparece numa janela a quatro metros de altura e manda os 'shingis' para a multidão.

Nas duas horas seguintes, há uma disputada "muito apertada" pela sua procura.

No entanto, quem tiver a arte e engenho para os apanhar, fica conhecido como 'Shin Otoko', ou o "Homem da Sorte".

Esta celebração é um dos momentos mais marcantes do calendário de festividades tradicionais japonesas.

Aparte da sorte que o ‘shingi’ acarreta para o que resta do ano, também se acredita que este traz fertilidade.

Por norma, esta tradição decorre ao mesmo tempo que a do Novo Ano Lunar, e é acompanhada com curiosidade por milhares de pessoas que se juntam com lanternas no templo para ver o evento.