Um rapaz de seis anos embarcou no avião errado, fazendo com que uma viagem de férias se parecesse mais com uma sequela de "Sozinho em Casa" em Filadélfia, compara o The Guardian.

A Spirit Airlines colocou Casper no voo errado na quinta-feira, fazendo com que a sua primeira viagem de avião fosse inesquecível. A sua avó esperava que ele chegasse a Fort Myers, na Florida, mas em vez disso aterrou em Orlando. Por sua vez, a bagagem da criança chegou ao Aeroporto Internacional de Southwest Florida.

O menino de seis anos ligou à avó quando aterrou. Depois disso, seguiu-se uma viagem de mais de 250 quilómetros de carro para "resgatar" Casper. A companhia aérea vai reembolsar a família devido ao sucedido.

"Quero que eles me liguem. Quero que me digam como é que o meu neto foi parar a Orlando. Como é que isso aconteceu? Tiraram-no do avião? A assistente de bordo — depois de a mãe lhe ter entregue a papelada — deixou-o ir sozinho? Ele entrou sozinho no avião errado?", questionou Maria Ramos, avó do rapaz.

A Spirit Airlines afirmou num comunicado que "leva a sério a segurança e a responsabilidade de transportar" todos os passageiros e garante que "está a conduzir uma investigação interna". "Pedimos desculpa à família por esta experiência", disse ainda.