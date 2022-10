Segundo o The Guardian, quatro homens foram dados como desaparecidos a a 9 de outubro e os seus corpos desmembrados apareceram no rio Deep Fork River, no Oklahoma.

Na segunda-feira, o chefe da polícia local referiu que agora está em causa "uma investigação de homicídio".

As autoridades encontraram os primeiros restos mortais na sexta-feira e determinaram durante o fim de semana que as vítimas morreram de ferimentos de bala antes de serem cortadas e atiradas ao rio, o que dificultou a identificação dos corpos.

Contudo, as vítimas foram já confirmadas como Mark Chastain, de 32 anos, Billy Chastain, de 30, Mike Sparks, de 32, e Alex Stevens, de 29 anos.

Os investigadores acreditam ainda que os homens pretendiam "cometer algum tipo de ato criminoso" na noite em que desapareceram, após terem sido descobertas "provas de um evento violento" numa propriedade relacionada com a investigação.