Segundo a Agência Meteorológica do Japão, foram registados quatro sismos esta segunda-feira, dois deles com magnitudes de 4.1, o mais forte com 6.9 e um outro com 3.9.

Os abalos aconteceram entre as 12h19 e as 12h42 (horas de Portugal continental).

Às 13h10 e às 14h17 foram registadas nova réplicas, ambas com magnitude de 3.4 na escala de Richter. Às 15h29 houve um novo abalo, de magnitude 3.2.

De acordo com a NHK, foi emitido alerta de tsunami para as prefeituras de Miyazaki e Kochi, entretanto suspenso. Alguns meios de comunicação referem a ocorrência de um pequeno tsunami de 20 centímetros.

Apesar da suspensão do alerta, as autoridades pedem cuidado a quem trabalha no mar e junto da costa.

A extensão dos danos destes sismos não foi imediatamente esclarecida.

O Japão é frequentemente atingido por terramotos devido à sua localização ao longo do "Anel de Fogo", um arco de vulcões e linhas de falha na bacia do Pacífico.