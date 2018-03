O chefe de Estado passou perto de duas horas e meia na fábrica Diniz & Cruz, em Alfragide, na Amadora, onde trabalham cerca de 160 mulheres e 12 homens, demorando-se à conversa para ouvir cada história individual, a composição da família, a demora na deslocação para o trabalho, o percurso profissional.

"Eu tinha, neste dia, de dar um sinal de agradecimento às mulheres de Portugal. Aquilo que normalmente se faz é condecorar mulheres, ou reunir num almoço as mulheres importantes, aquelas que são importantes na política, nas artes, na universidade", afirmou, num curto discurso, no final da visita.

Rodeado por dezenas de trabalhadoras da fábrica, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que preferiu fazer diferente e estar com mulheres "que são importantes no trabalho do dia a dia e que não aparecem nas televisões", a quem deixou uma mensagem de força: "Continuem assim e sejam cada vez mais fortes".

"Mais fortes ainda, e passem a mensagem para filhas e netas. As vossas filhas e as vossas netas, quando tiverem as vossas idades, terão de assistir a um país melhor quanto à posição da mulher do que o país que temos hoje. Eu espero que nessa ocasião a Presidente da República já seja uma mulher", concluiu.