As deportações em massa nos Estados Unidos da América estão também a afetar a vida dos portugueses. Rui Murras vive há 30 anos nos EUA mas também corre risco de voltar a Portugal, onde nasceu.

Segundo a família, o português foi detido pelas autoridades de imigração ao regressar de uma viagem de férias no final de março. O seu advogado acredita que a detenção se deve à acusação de tráfico de drogas de 2012, que acabou resolvida, cita a SIC Notícias.

Para tentar encontrar uma solução para Rui Murras e impedir que seja separado da família, a cunhada do português, Sofia Cabral-Murras, criou uma angariação de fundos para cobrir as despesas legais do caso.

"Estamos a fazer tudo o que podemos para trazer o Rui de volta para casa", escreve, apelando a "toda a ajuda que nos possam dar – conselhos, contactos, donativos e partilhar a sua história".

Sofia Cabral-Murras avançou ainda que o jovem está atualmente sob custódia do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) e mantido numa prisão fora de Massachusetts, estado onde reside legalmente.

"O Rui não é um criminoso. É uma boa pessoa que não merece ficar na prisão enquanto isto é esclarecido", defendeu a cunhada. "Nunca imaginámos estar nesta situação".

Segundo o jornal local The New Bedford Light, Rui Murras está numa prisão em Portland a partir de onde pode vir a ser deportado, como está a acontecer com outros estrangeiros, apesar de ser portador de um visto de residência permanente.

Do que foi acusado?

O jornal refere que o português foi "acusado de distribuir uma substância controlada de Classe D --- tipicamente marijuana --- e de conspiração para violar as leis de drogas", em 2012, sendo que a acusação de conspiração foi rejeitada por recomendação do departamento de liberdade condicional, em julho de 2013.

Em 2017, foi acusado de conduzir sob influência de álcool, tendo sido obrigado a frequentar um programa de educação sobre álcool. Assim, ocaso foi arquivado no ano seguinte.

Outras detenções em que o Green Card não foi critério

De acordo com as últimas estimativas do Gabinete de Estatísticas de Segurança Interna, citadas pela SIC, cerca de 12,8 milhões de pessoas vivem nos EUA com um 'Green Card' - um visto de trabalho e residência no país por tempo indeterminado.

Este documento não impediu a detenção do português, nem a de Fabian Schmidt, um engenheiro eletrotécnico de 34 anos, alemão, preso no Aeroporto Logan, em Boston.

Fabian Schimidt foi transportado para um centro de detenção federal no estado de Rhode Island e a razão parece ser semelhante à de Rui Murras: foi encontrada marijuana no carro do engenheiro em 2015 e arquivado o caso, segundo a sua mãe.

Mahmoud Khalil, um estudante da Universidade de Colúmbia que liderou protestos contra a guerra na Faixa de Gaza e que teve o seu 'Green Card' revogado e o processo de deportação iniciado, também é um exemplo da pouca importância do visto.

O Governo português diz estar "a acompanhar" a situação de Rui Murras, mantendo-se em contacto com as autoridades americanas.