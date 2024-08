Prosseguem as buscas pelas seis pessoas que podem não ter conseguido sair do barco, já que os mergulhadores não conseguiram passar, numa primeira abordagem, da ponte de comando devido à presença de móveis que obstruíam o local.

O chefe de comunicação de emergência do comando geral do Corpo de Bombeiros, Luca Cari, explicou à agência ANSA as próximas fases das buscas e o dificuldades que os bombeiros estão a encontrar, a começar pelos tempos de mergulho. Devido à profundidade a que se encontram os destroços — cerca de 50 metros — os mergulhadores apenas podem permanecer submersos no máximo 12 minutos, dos quais dois são usados ​​para descer e subir. "Portanto, o tempo real para realizar as buscas é de 10 minutos por mergulho", evidencia.

"É um pequeno Concordia. Dentro do veleiro os espaços são muito limitados e se encontrar um obstáculo é muito difícil avançar, assim como é muito difícil encontrar rotas alternativas", explica ainda. Segundo o que foi possível ver até ao momento, a ponte de comando "está cheia de cabos elétricos" e do lado de fora não é possível ver nada para dentro do veleiro.

O que se sabe sobre a vítima mortal e os desaparecidos?

No dia de ontem, foi recuperado o corpo de um membro da tripulação, o cozinheiro Ricardo Tomas.

Entretanto foi também revelada a identidade dos desaparecidos: Jonathan Bloomer, o presidente do Morgan Stanley International, a sua esposa Anne Elizabeth Judith Bloomer, o empresário britânico Mike Lynch e a sua filha Hanna, o advogado de Lynch, Chris Morvillo e a sua esposa Nada.

O que aconteceu para levar ao naufrágio?

O naufrágio aconteceu ao largo de Porticello, na província de Palermo. O barco tinha a bordo maioritariamente britânicos, mas também um neozelandês, um cingalês, dois anglo-franceses e um irlandês.

De acordo com as autoridades, um tornado que atingiu a área causou o naufrágio. O barco estava ancorado e com luzes acesas devido a uma festa. Pensa-se que as pessoas desaparecidas estivessem nas suas cabines.

O veleiro em questão tem como nome Bayesian e é uma embarcação de bandeira inglesa. Construído pelo estaleiro Perini Navi Viareggio em fevereiro de 2008, foi reformado em 2020 e projetado para viagens de luxo.

O veleiro de cerca de 56 metros tinha 22 pessoas a bordo e afundou por volta das 5 horas da manhã de segunda-feira.

As autoridades conseguiram resgatar 15 pessoas do mar, mas há seis desaparecidos e uma vítima mortal confirmada. Entre os resgatados está uma criança de um ano, que entretanto foi transportada para o Hospital Infantil de Palermo.