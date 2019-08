O “Leão do Mar” fez-se ao mar na sexta-feira à noite com oito mil litros de gasóleo no depósito e voltou hoje de manhã ao porto de Peniche, onde se está a preparar para mais uma saída para a faina.

Ao leme, Paulo Francisco, garante que nem ele nem os restantes quatro tripulantes se preocupam com a falta de combustível.

“Temos gasóleo para cerca de mês e meio”, diz o mestre, convicto de que “mais depressa o gasóleo falta em terra, aos compradores, que, sem poder circular, vão deixar o peixe ficar na lota”.

Esse é também o medo de José Martins, pescador no “Princesa de Peniche”, embarcação que esta tarde partiu para a pesca da sardinha, depois de abastecer 2.000 litros de gasóleo no posto da CAPA – Cooperativa dos Armadores da Pesca Artesanal.

Pelas contas do pescador, “até final da semana há gasóleo”, até porque, a semana é atípica, com menos dois dias de faina.

Às quartas-feiras, a pesca da sardinha é interdita e na quinta “é feriado e os barcos não vão ao mar”, explicou.

Para a semana “logo se verá como vai ser”, diz, admitindo “alguma preocupação”, com “a possibilidade de não abastecerem [o posto de combustível], de não haver compradores para o peixe e de o pessoal ter que ficar em terra”, até porque, se não vão ao mar, “não se ganha a vida”.

António Pereira meteu “4.000 litros na Figueira da Foz”, a semana passada, “antes de começar a greve”. O depósito do “Nossa Senhora da Graça”, matriculado em Leixões, “ainda dá para duas ou três marés”, mas, ainda assim, o armador não quer “deixar passar de sexta-feira para voltar a abastecer” o barco.

“Hoje vim só ver como estava a situação aqui no posto”, disse à agência Lusa, que constatou no local que o depósito da CAPA, com capacidade para 96 mil litros, estava reduzido a 22 mil litros de gasóleo.