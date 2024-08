“Querido Evan Hansen” começa temporada no Maria Matos com ensaio que reverte para projeto que se dedica a fazer os outros felizes

Este é um projeto que nasceu em 2021 e desde então tem crescido e ganhado repercussão, especialmente nas redes sociais e no Youtube através de vídeos onde é possível acompanhar Lucas na sua missão de mudar a vida das pessoas com quem se cruza.

Em comunicado a Força de Produção que produz o espetáculo sublinha que: "Se a arte imita a vida, “Querido Evan Hansen”, é prova disso. Um musical intimamente contemporâneo sobre a vida e a forma como a vivemos onde as relações humanas, nas suas mais profundas complexidade e ambiguidade, são as grandes protagonistas. A busca por um lugar no mundo, aceitação e integração ganham corpo no palco através de personagens cujas emoções espelham as nossas, prevalecendo uma mensagem tocante sobre o impacto que podemos ter na vida uns dos outros. É sobre a construção de laços que nos salvam, redenção e reinvenção. Sobre a importância de criar ligações num contexto social que por vezes tende a afastar em vez de unir. Sobre como ninguém é invisível e ninguém merece ser esquecido. É sobre o amor nas suas mais diversas amplitudes. É sobre estar presente. Aqui", referem.

Com o lema #euestouaqui, o musical parte de uma carta que ninguém devia ter lido e que marca o arranque desta história onde Evan, um adolescente tímido, ansioso e com problemas de integração, salta do anonimato social para se transformar no protagonista de uma história que não lhe pertence.

“Querido Evan Hansen”, de Steven Levenson, vai estar em cena a partir de 11 de setembro no Teatro Maria Matos, em Lisboa. A encenação e adaptação é assinada por Rui Melo, que assumiu também a encenação e co-adaptação dos temas de “Avenida Q”, e a adaptação de canções de “Chicago” e “Os Produtores”. Gabriela Barros, Miguel Raposo, Sílvia Filipe, Brienne Keller, Dany Duarte, Inês Pires Tavares, João Maria Cardoso e João Sá Coelho compõem o elenco e Artur Guimarães (“Avenida Q”, “Chicago”, “Mães”) é responsável pela direção musical. A música é assinada pela dupla que escreveu as canções de “La La Land”, Benj Pasek e Justin Paul.

"Três Pancadas": a nova Newsletter com tudo sobre teatro inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" irá trazer todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abrirá a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

“Querido Evan Hansen”, com o nome original "Dear Evan Hansen" , é um dos espetáculos mais premiados dos últimos anos. Ao longo do seu percurso arrecadou os mais importantes prémios da indústria, onde se contam, entre muitos outros, 6 Tony, o Grammy para melhor álbum de teatro musical e 3 Lawrence Oliver. Já esteve EUA ao Reino Unido, passando pelo Brasil, Canadá, Argentina, Finlândia, Israel, Austrália, Alemanha e República Checa. Chega agora a Portugal pelas mãos da produtora de “Avenida Q”, “Chicago” e “Mães”.