A freira de 56 anos substitui no cargo o cardeal espanhol Fernando Vérgez Alzaga – que faz hoje 80 anos, cessando funções – de quem foi o “braço direito” desde o final de 2021, enquanto secretária-geral do governo do Vaticano.

Nascida em Roma em 15 de janeiro de 1969, Raffaela Petrini pertence às Irmãs Franciscanas da Eucaristia, um instituto religioso sediado no Connecticut, nos Estados Unidos.

É licenciada em Ciências Políticas pela Universidade Livre Internacional Guido Carli e doutorada em Ciências Socias pela Pontifícia Universidade de São Tomás de Aquino.

Segundo o diário de inspiração católica Avvenire, ensinou doutrina social da Igreja e sociologia da saúde no Instituto Camiliano de Pastoral da Saúde e economia do bem-estar e sociologia dos processos económicos na Faculdade de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade de São Tomás.

A nomeação de Raffaella Petrini foi anunciada pelo Papa numa entrevista algumas semanas antes de ser oficializada.

O Papa Francisco, hospitalizado há duas semanas com pneumonia nos dois pulmões e com prognóstico reservado, tem procurado uma maior igualdade dentro da Igreja, tendo no início de janeiro nomeado também a religiosa Simona Brambilla como a primeira prefeita do Dicastério para a Vida Consagrada.

Numa audiência em janeiro passado, o Papa disse que a mentalidade “clerical e machista” na Cúria, o governo da Igreja Católica, deve ser eliminada, adiantando que “as freiras (…) sabem fazê-lo melhor do que os homens”.

De acordo com o portal Notícias do Vaticano, desde que Francisco foi eleito Papa, em 13 de março de 2013, “a presença de mulheres aumentou significativamente”. Dados gerais referentes tanto à Santa Sé quanto ao Estado da Cidade do Vaticano mostram que a percentagem de mulheres aumentou, entre 2013 e 2023, “de quase 19,2% para 23,4%”.