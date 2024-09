No Espaço Central, que concentra as principais exposições e debates políticos, está patente este ano uma mostra sobre as “funções sociais do estado e serviços públicos”, que o PCP considera que são “constantemente atacados” e que devem ser “firmemente defendidos”, lê-se, no programa da Festa.

“Em causa estarão a defesa e o reforço dos serviços assegurados pelo Estado que visam garantir a todos, em condições de igualdade, os direitos à protecção social, à saúde, a uma habitação de dimensão adequada, ao ensino como garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e êxito escolares, à educação, à cultura, ao desporto, à mobilidade — direitos estes que se encontram consagrados na Constituição da República Portuguesa e que alguns teimam em ver como áreas de negócio”, insiste.

Esta tem sido uma crítica reiterada por Paulo Raimundo em recentes intervenções públicas: “Estamos perante um Governo que tem uma capacidade extraordinária, se calhar ainda maior que o Governo anterior, sob cada problema, cada carência, sob cada dificuldade que o nosso povo enfrenta, olha para cada um desses problemas e vê uma oportunidade de negócio”, acusou Raimundo, na semana passada, em Grândola.

Depois da visita, Paulo Raimundo presta declarações aos jornalistas e, no sábado, participa num momento de solidariedade com a Palestina, no Palco Paz, às 17:45.

No último dia da festa, realiza-se o comício de encerramento, que tradicionalmente marca a `rentrée´ política do PCP.

Rendimentos, acesso à habitação, à saúde e à educação estarão entre as prioridades do PCP no reinício das atividades parlamentares, antecipou Raimundo à imprensa, na semana passada. O secretário-geral comunista disse na mesma altura que está confiante que a Festa do Avante! “vai dar mostras da capacidade, resistência e renovação do partido”.

Nas últimas semanas, o secretário-geral acusou ainda o Governo liderado por Luís Montenegro de “desmantelar” o SNS e prometeu um “combate aguerrido” a um Orçamento do Estado que seja baseado nos princípios do programa do executivo.

Antes de Paulo Raimundo, intervirão neste comício de encerramento João Luís Silva, da comissão política da direção nacional da JCP, e Manuel Rodrigues, da comissão política do Comité Central do PCP e diretor do jornal Avante!.

As portas da ‘rentrée’ política dos comunistas abrem às 18:00, com um primeiro dia ainda marcado por homenagens aos centenários do músico Carlos Paredes e o compositor Joly Braga Santos – com um concerto da Orquestra Sinfonietta de Lisboa – e à antiga dirigente comunista Odete Santos, que morreu no final de 2023 e será homenageada num debate.

Além da componente política do evento, a Festa do Avante! vai contar com a presença de vários artistas que subirão aos palcos da Quinta da Atalaia para celebrar os 50 anos do 25 de Abril: Sérgio Godinho, acompanhado pela banda Assessores e a ‘rapper’ Capicua.

Nesta vertente de celebração da revolução de Abril, vai também subir ao palco o espetáculo “Zeca Sempre”, em que os músicos Olavo Bilac (antigo vocalista dos Santos & Pecadores), Nuno Guerreiro, Tozé Santos e Vítor Silva cantam músicas de José Afonso e “outros cantautores que ajudaram a ilustrar o sentido da revolução”.