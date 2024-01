A rainha abdicará formalmente da coroa a 14 de janeiro de 2024, depois de 52 anos no trono, sendo sucedida pelo seu filho mais velho, o príncipe herdeiro Frederik.

No seu discurso, a rainha referiu a cirurgia a que foi sujeita, afirmando que esta "naturalmente levantou a questão de pensar no futuro e se era tempo de deixar a responsabilidade para a próxima geração. Assim, decidi que é tempo. No dia 14 de janeiro de 2024, 52 anos a minha sucessão do meu amado pai, abdicarei de ser Rainha da Dinamarca. Deixarei o trono para o meu filho, o Príncipe Herdeiro Frederik".

Na Dinamarca, o poder monárquico é esperado que se mantenha acima dos partidos, representando a nação em visitas internacionais e dias de celebração nacionais. Margrethe II, atualmente com 83 anos de idade, assumiu o trono em 1972, sendo hoje em dia a monarca com mais tempo no poder na Europa, depois da morta da Rainha Isabel II de Inglaterra, em setembro do ano passado.