Segundo a CNN, o rasto de sangue foi encontrado entre a Rua Bica do Sapato e a Calçada de Santa Apolónia, em Lisboa.

Declarações da PSP dão conta de que foi posteriormente descoberto "um indivíduo com as pernas e os braços ensanguentados" na rua do Terreiro do Trigo, devido a vários cortes.

"Ele não teve um discurso coerente. Apenas diz que estava ébrio e que não se lembra de nada. Foram chamados os meios de socorro e transportaram-no para o Hospital São José", é ainda adiantado.

A PSP continua a investigar o sucedido.